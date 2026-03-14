Tifosi, la novità per Cremona: settore ospiti aperto ai non residenti nella provincia di Firenze

Tifosi, la novità per Cremona: settore ospiti aperto ai non residenti nella provincia di FirenzeFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Lunedì sera a Cremona ci saranno tifosi della Fiorentina. Come riporta stamani il Corriere dello Sport - Stadio, e come anticipato da FirenzeViola nei giorni scorsi, la questura della città lombarda ha disposto che i non residenti a Firenze potranno assistere alla partita dal settore ospiti, cosa che non era accaduta nelle recenti trasferte dei viola.

Rischia di essere l'unica volta da qui alla fine della stagione perché sta alle singole Questure prendere questa decisione, ma per una volta dopo gli scontri con gli ultras della Roma avvenuti in A1, i tifosi della Fiorentina non residenti in Toscana potranno seguire la squadra viola in uno scontro che si prospetta importantissimo.