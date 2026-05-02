FirenzeViola Fiorentina solida in primavera: nelle ultime 7 di Serie A è la seconda miglior difesa

vedi letture

La Fiorentina in versione primaverile sta dando segnali ben più che incoraggianti. In tal senso nelle ultime 7 giornate di Serie A il club viola è la seconda migliore difesa. Davanti a lei solo la Juventus di Luciano Spalletti. Una Fiorentina solida a tratti marmorea in difesa con Ranieri, Gosens e Dodo in pianta stabile tra i quattro di difesa, con Pongracic, Rugani e Comuzzo a girare.

La striscia di risultati utili consecutivi parte dalla sconfitta pesante contro l'Udinese, dove aveva profondamente deluso la prestazione di Rugani, colpevole in tutte le reti segnate dalla squadra allenata da Runjaic. Da lì solo punti e ottime prove difensive della Fiorentina, che mette a referto: 4 pareggi contro Parma, Inter, Lecce e Sassuolo (partite in cui ha subito appena due reti contro Lecce e Inter) e 3 vittorie contro Cremonese (unica a riuscire a segnare nelle partite in cui la viola ha portato a casa bottino pieno), Verona e Lazio. Dunque sfide di basso rilievo, ma comunque fondamentali per raggiungere la salvezza come quella con la Cremonese, e match di cartello come Inter e Lazio, le due finaliste di Coppa Italia. Risultati diventati possibili sì per merito dei quattro di difesa, ma anche per il ritorno ad alti livelli con grandi prove di David De Gea, che è stato protagonista assoluto contro la Lazio, dove si è visto scippare il premio di MVP da Gosens, autore della rete decisiva, e contro il Verona, in cui è stato premiato come migliore in campo sia dalla Lega Serie A sia dalla redazione di FirenzeViola nelle sue pagelle.