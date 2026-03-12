FirenzeViola La Questura apre il settore ospiti per Cremonese-Fiorentina: ecco chi può comprare il biglietto

La Fiorentina potrà avere una parte dei propri tifosi presenti a Cremona e nel settore ospiti. Sono infatti in vendita i biglietti del settore dedicato ai viola su indicazione della Questura di Cremona che ha deciso di aprire lo stadio ai tifosi viola purché non siano residenti nella provincia di Firenze. Da quando è arrivato il blocco delle trasferte per i tifosi della Fiorentina a causa degli scontri in A1 con i tifosi della Roma, è la prima volta che ciò accade e, potenzialmente, potrebbe essere anche l'ultima. È infatti a discrezione della singola Questura di pertinenza la decisione in merito all'apertura del settore ospiti, che era rimasto chiuso nelle partite di campionato contro Como e Udinese.

In sintesi, i tifosi della Fiorentina non residenti a Firenze e provincia potranno regolarmente acquistare il biglietto per il settore ospiti ed essere presenti allo "Zini" per sostenere Vanoli e i giocatori nella partita chiave contro la Cremonese, ma difficilmente questa possibilità verrà concessa per le trasferte a seguire.