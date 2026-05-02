Qui Franchi, a che punto sono i lavori e il ruolo della Fiorentina

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A che punto sono i lavori allo stadio Franchi? Il cantiere portato avanti dal Comune di Firenze ormai da più di un anno è arrivato alla fase decisiva almeno per quanto riguarda la nuova Curva Fiesole, su cui si stanno montando i nuovi gradoni. Per velocizzare le operazioni, sono stati previsti anche dei turni serali da parte della ditta appaltatrice, così da provare a dare la sferzata decisiva anche in vista della fine del campionato e dunque l'arrivo dell'estate, quando non giocando nell'impianto la Fiorentina ci sarà la possibilità di muoversi con più semplicità.

Il segnale dalla Fiorentina

Un assist importante per il Comune è arrivato dalla Fiorentina, che si è detta disposta a mettere sul piatto 55 dei 110 milioni che mancano per completare l'opera. Una manifestazione d'interesse che ad oggi non garantisce nessun intervento diretto del club viola, il Comune dovrà convincere il club viola attraverso tempistiche certe e controllo delle operazioni a far entrare la Fiorentina nel project financing della ristrutturazione. Stiamo arrivando dunque alla Fase 2 del restyling e sarà un momento decisivo per trovare la quadra di un'operazione molto complicata.