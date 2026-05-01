Quanto manca al riscatto di Rugani? Cosa filtra dal Viola Park

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Daniele Rugani è sotto esame, scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio. Il suo futuro a Firenze è ancora tutto da scrivere, la Fiorentina lo ha prelevato dalla Juventus lo scorso mercato invernale con la formula del prestito con diritto di riscatto a 2 milioni di euro che diventerebbe obbligatorio nel momento in cui il difensore dovesse raggiungere le 5 presenze in maglia viola (tutte da almeno 45 minuti). Per adesso è a quota 3, quindi gliene mancano un paio. Proprio l’impiego che gli garantirà Paolo Vanoli suggerirà le intenzioni del club.

Che per la verità non sembra così convinto di volerlo trattenere, essendo stato persuaso relativamente dalle sue prestazioni fin qui. Secondo quanto filtra dal Viola Park è più probabile che si vada verso l’addio a fine campionato che non il contrario. Da parte sua il classe 1994 sarebbe più che felice di poter continuare il suo percorso alla Fiorentina, ma per provare a meritarselo dovrà dare il tutto per tutto in questo finale d'annata sperando di essere assecondato dall'allenatore.