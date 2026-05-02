FirenzeViola Finale di stagione dall'alto coefficiente di difficoltà, e Gud si può giocare il futuro da falso nove

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Una striscia di risultati lunga 7 giornate, oltre due mesi nei quali la Fiorentina è incappata in un'unica sconfitta, seppure dolorosissima come quella di Londra. Eppure nell'accelerazione impressa dagli uomini di Vanoli alla stagione c'è anche la testimonianza di un valore complessivo della rosa non troppo lontano dal monte ingaggi, il settimo della serie A, tanto che escluse Lazio e Inter tutte le altre al massimo hanno portato a casa un punto affrontando i viola.

Coefficiente di difficoltà in crescita

La grande novità del finale di stagione diventa allora il confronto con realtà che in questo momento si giocano ben altro rispetto alla matematica salvezza, per esempio un posto nella prossima Champions League. E' il caso della Roma da affrontare lunedì, ma pure della Juve che seguirà la gara interna con il Genoa e dell'Atalanta del grande ex Palladino che chiuderà il campionato della Fiorentina al Franchi. Sotto questo profilo, dopo formazioni di medio-bassa classifica, il coefficiente di difficoltà è destinato ad alzarsi

L'esame giallorosso

Alla difesa viola il compito di fermare un attacco, quello gialloross, che sulla carta è certamente più attrezzato di quello a disposizione di Vanoli. Il quale per inciso, oltre a dover fare a meno di Kean, avrà un Piccoli tutt'altro che al 100%. Con Pongracic al rientro, e presumibilmente Ranieri, c'è da augurarsi che De Gea sia adeguatamente protetto da Malen o Dybala, perchè al di là delle diverse motivazioni entrambi gli attaccanti di Gasperini hanno valori importanti.

Gud al bis da falso nove

E mentre Firenze si divide ancora sul mancato impiego di Braschi, domenica contro il Sassuolo, Vanoli deve innanzi tutto gestire un attacco spuntato, orfano di Kean ma con Piccoli sul cui recupero regna l'incertezza. La sensazione è che Gudmundsson possa di nuovo agire da falso nove, ruolo nel quale per la verità domenica non ha del tutto deluso. Gol e prestazioni oggi come oggi arriverebbero tardi, ma certamente renderebbero meno amletica la scelta sul suo futuro. E con un futuro di Kean tutto ancora da scrivere scoprire un Gud persino a suo agio nel ruolo di punta potrebbe essere un inaspettato regalo del destino