Brescianini: "Salvezza? Giochiamo per ultimi e sapremo i risultati"

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Nella sua intervista a Tuttosport, il centrocampista della Fiorentina Marco Brescianini ha parlato anche della situazione attuale della squadra viola, ad un passo dalla salvezza ancora però non raggiunta: "Vista la classifica sapevo che c’era da rimboccarsi le maniche, ora siamo ad un buon punto ma bisogna restare coi piedi per terra perché non è ancora finita. Giocando per ultimi sapremo i risultati ma ciò non cambierà il nostro approccio alla partita che sarà molto intensa, la Roma rispecchia tutte le caratteristiche di mister Gasperini. Quanto manca per vedere il vero Brescianini? Spero possa arrivare lunedì a Roma (sorride, ndr). Mi ha frenato aver giocato poco nella prima parte di stagione e ultimamente ho avuto qualche problema fisico.

Ora sto bene. Come festeggiare i 100 anni della Fiorentina? Intanto facciamo scattare il riscatto (ride, ndr)".