Juventus su De Gea? Per Tuttosport Di Gregorio non ha intenzione di andarsene

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Si parla da settimane ormai di David De Gea come obiettivo della Juventus in estate se Di Gregorio dovesse partire e l'affare con il Liverpool per Alisson non dovesse decollare, ma oggi Tuttosport rivela un dettaglio non da poco nella questione: l'attuale portiere bianconero non ha intenzione di andarsene. Il classe 1997 ha scelto la via del silenzio, spingendo al massimo in ogni allenamento per dimostrare di essere ancora lui il numero uno della Signora e soprattutto ripagare la fiducia di Luciano Spalletti, che gli ha sempre fatto sentire la propria stima anche nei momenti più difficili. L’estremo difensore milanese vuole restare alla Juve e non teme la concorrenza dei vari Alisson o De Gea che potrebbero sbarcare alla Continassa in estate.

Mentre Perin ha iniziato a guardarsi intorno per trovare una nuova avventura da titolare altrove.