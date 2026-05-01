Dodo, situazione rinnovo in stand-by e ci pensa proprio la Roma

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La Nazione parla della situazione di Dodo e sottolinea come il prossimo avversario della Fiorentina in campionato, la Roma di Gasperini, sia uno dei club interessati all'esterno brasiliano in vista dell'estate. Il rinnovo tra Dodo e la Fiorentina è di nuovo in stand-by e il quotidiano scrive che ci sono sensazioni poco positive in merito alla direzione che prenderà, con l'attuale accordo in scadenza nel 2027. Dodo potrebbe davvero finire al centro di situazioni di mercato e la Roma potrebbe essere una delle pretendenti.