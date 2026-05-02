Ranieri via dalla Roma, la figlia Claudia: "Un sacco di gente non sa e scrive"

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Non si placano le polemiche a Roma dopo il rumoroso addio di Claudio Ranieri poco meno di un anno dopo essere diventato Senior Advisor dei Friedkin, con la società giallorossa che sta valutando di cacciare anche il direttore sportivo Massara. A rompere il silenzio in merito a Sir Claudio, in passato anche allenatore della Fiorentina, è stata la figlia, Claudia, che attraverso i social ha mandato un messaggio forte e chiaro: "C'è un sacco di gente che non sa, che parla e che scrive.

E poi c'è chi scrive e sa anche scrivere bene. Non mettetele sullo stesso piano perché non ci possono stare", ha scritto rispondendo a un articolo che ripercorreva gli ultimi giorni di Ranieri alla Roma. Lo riporta vocegiallorossa.