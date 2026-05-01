FirenzeViola Verso Roma-Fiorentina: Piccoli al lavoro per recuperare, il punto sugli infortunati

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La Fiorentina, lasciata libera oggi da Vanoli, ha visto comunque alcuni giocatori infortunati allenarsi per recuperare. E' il caso di Roberto Piccoli. L'attaccante che ha saltato la gara con il Sassuolo per un risentimento all'adduttore sta facendo sedute personalizzate per recuperare al più presto. In caso di ulteriore forfait è pronto di nuovo Gudmundsson che, come ha sottolineato anche Vanoli nel post gara di domenica, ha interpretato bene il ruolo di falso nove pur senza riuscire a segnare. A meno che il tecnico, colpito dal polverone sollevato dal mancato ingresso del 2006 Braschi non faccia mosse a sorpresa. Con la salvezza ancora da certificare e una gara difficile contro la Roma all'Olimpico è però difficile che dia questa responsabilità al giovane che deve ancora debuttare in campionato.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, Kean è in permesso familiare per la nascita del secondo figlio ma sarebbe stato comunque out per questa partita anche se sta facendo di tutto con lo staff medico per rientrare almeno una delle ultime gare. Da martedì tornerà comunque a Firenze per proseguire le terapie. Parisi (che nel pomeriggio è andato al Castellani per Empoli-Avellino) dovrebbe essere recuperato, da valutare Gosens e Balbo. Fortini sempre out.