Roma pazza di Malen e pronta a blindarlo. Lui pensa solo alla Fiorentina

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Il Corriere dello Sport, questa mattina, prova a ipotizzare la valutazione di mercato di Donny Malen, per distacco il miglior acquisto di gennaio della nostra Serie A. L'attaccante olandese si è preso la Roma, il campionato italiano e adesso anche il mercato europeo. I Friedkin sono pronti a blindarlo, riscattandone il cartellino per 25 milioni di euro dall'Aston Villa e rendendolo il perno della nuova Roma di Gasperini. Autore di 11 reti in 14 partite di campionato, il classe '99 per il momento è quindi fuori dal mercato, nonostante i soldi delle big facciano gola a tutti. Nello specifico, ci sono Barcellona, Chelsea, Manchester United e Newcastle, che hanno già acceso i radar sul talento che ha ribaltato i giallorossi.

Almeno nel reparto avanzato. Malen dal canto suo non pensa ai rumors, ma alla prossima partita con la Fiorentina e al finale di stagione. Ci sono infatti risultati collettivi da provare a raggiungere e numeri personali da continuare a migliorare. A proposito, la sua media di 0,87 reti a partita lo piazza al terzo posto tra i grandi bomber dei top 5 campionati europei. Davanti resistono soltanto mostri sacri come Kane (1,30) e Mbappé (0,90).