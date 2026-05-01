Dieci domande a Paratici e le risposte che vorrei avere

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Aspettiamo la salvezza aritmetica. Aspettiamo di poter archiviare, con un sospiro di sollievo, una stagione da incubo. Restare in Serie A è qualcosa di miracoloso visto l'inizio di campionato. Frutto di errori che mi auguro la Fiorentina non ripeta. Aspettiamo di scrivere la parola "fine" poi dovrà entrare in campo Paratici. Con scelte forti, coraggiose e soprattutto competenti. Paratici è l'unico uomo di calcio del pianeta viola. E' un numero uno come testimoniano i sei top club che negli ultimi tempi lo hanno corteggiato. Lui resterà in viola a patto di avere carta bianca. Chi provasse a interferire con il suo lavoro (penso al direttore Ferrari) farebbe un autogol clamoroso. Spingerebbe Paratici fuori da Firenze. Ma torniamo al ragionamento iniziale. In attesa di avere i numeri giusti dalla classifica mi porto avanti con il lavoro. Ho dieci domande da rivolgere al nuovo responsabile dell'area sportiva della Fiorentina. Eccole:

1) Quale sarà l'obiettivo per la prossima stagione? Zona Champions, zona Europa League, zona Conference o campionato di transizione?2) I meno 62 milioni delle ultime due campagne acquisti andranno a incidere nel mercato estivo o, essendo la Fiorentina fuori dalle Coppe, possono essere congelati per permetterle di costruire una rosa di alto livello?3) Esiste un veto sul possibile ingaggio di Sarri?4) Esiste la candidatura di un tecnico straniero? La pista Grosso è più solida rispetto alla conferma di Vanoli?5) Avrà nelle operazioni di mercato libertà di firma oppure ogni operazione dovrà avere il benestare di Ferrari?6) Ha la voglia di tenere Kean oppure potrebbe rinunciarci anche abbassando l'attuale clausola rescissoria di 60 milioni?7) Fagioli è incedibile oppure ogni giocatore ha un prezzo?8) Tra le sue ipotesi di lavoro c'é anche quella di lanciare il giovane Martinelli risparmiando due anni di ingaggio a De Gea e di conseguenza dodici milioni?9) Tra i tanti giocatori che torneranno dai prestiti c'é qualcuno che potrebbe vedere nella Fiorentina del nuovo corso?10) Pensa di cambiare staff medico, dirigente accompagnatore e capo ufficio stampa?Spero che il progetto Paratici riaccenda il mio entusiasmo e quello di tanti tifosi viola che sono stanchi e delusi. Ricordo che ile i vecchi dirigenti.. Quindi mi auguro che possa mettere sul piatto subito un progetto tra zona Europa League e Conference, con in rosa tanti giovani di grande talento (perché?) e con un allenatore che abbia un livello internazionale.mentre non sono interessato a fare barricate per Kean. E mi auguro un rinnovamento di figure che stanno a contatto con il gruppo squadra.