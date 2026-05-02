Corsa salvezza, i calendari a confronto delle 4 squadre coinvolte

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La corsa salvezza entra nel vivo con ancora 4 squadre che rischiano la retrocessione, sebbene Fiorentina e Cagliari siano messe decisamente meglio rispetto a Cremonese e Lecce. I salentini hanno battuto un colpo importante vincendo ieri a Pisa per tre punti che rilanciano la squadra di Di Francesco, domani e soprattutto lunedì starà prima a Cagliari e poi a Cremonese e Fiorentina rispondere. Questi i calendari delle squadre ancora in lotta per non retrocedere:

15. FIORENTINA punti 37

35ª giornata, Roma-Fiorentina

36ª giornata, Fiorentina-Genoa

37ª giornata, Juventus-Fiorentina

38ª giornata, Fiorentina-Atalanta

16. CAGLIARI punti 36

35ª giornata, Bologna-Cagliari

36ª giornata, Cagliari-Udinese

37ª giornata, Cagliari-Torino

38ª giornata, Milan-Cagliari

17. LECCE punti 32

36ª giornata, Lecce - Juventus

37ª giornata, Sassuolo - Lecce

38ª giornata, Lecce - Genoa

18. CREMONESE punti 28

35ª giornata, Cremonese - Lazio

36ª giornata, Cremonese - Pisa

37ª giornata, Udinese - Cremonese

38ª giornata, Cremonese - Como