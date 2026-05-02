Corsa salvezza, i calendari a confronto delle 4 squadre coinvolte
La corsa salvezza entra nel vivo con ancora 4 squadre che rischiano la retrocessione, sebbene Fiorentina e Cagliari siano messe decisamente meglio rispetto a Cremonese e Lecce. I salentini hanno battuto un colpo importante vincendo ieri a Pisa per tre punti che rilanciano la squadra di Di Francesco, domani e soprattutto lunedì starà prima a Cagliari e poi a Cremonese e Fiorentina rispondere. Questi i calendari delle squadre ancora in lotta per non retrocedere:
15. FIORENTINA punti 37
35ª giornata, Roma-Fiorentina
36ª giornata, Fiorentina-Genoa
37ª giornata, Juventus-Fiorentina
38ª giornata, Fiorentina-Atalanta
16. CAGLIARI punti 36
35ª giornata, Bologna-Cagliari
36ª giornata, Cagliari-Udinese
37ª giornata, Cagliari-Torino
38ª giornata, Milan-Cagliari
17. LECCE punti 32
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Sassuolo - Lecce
38ª giornata, Lecce - Genoa
18. CREMONESE punti 28
35ª giornata, Cremonese - Lazio
36ª giornata, Cremonese - Pisa
37ª giornata, Udinese - Cremonese
38ª giornata, Cremonese - Como
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