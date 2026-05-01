Roma, Friedkin incontra Gasperini: l'identikit del nuovo direttore sportivo

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La Roma si appresta a vivere giorni cruciali. Il weekend dei Friedkin nella Capitale segnerà l'avvio operativo della nuova era giallorossa. Il primo punto all'ordine del giorno sarà la scelta del nuovo direttore sportivo, un dossier che diventa sempre più urgente. Massara continua a concentrarsi sulle operazioni in uscita, mirando a generare plusvalenze entro il 30 giugno, ma il casting per il suo successore è già in pieno svolgimento.

Come riportato da Il Corriere dello sport, la proprietà cerca un profilo esperto, con una solida conoscenza del calcio italiano, capace di scovare talenti e costruire una squadra competitiva senza sprecare risorse. Tra i nomi in pole figurano D’Amico, Sogliano, Manna e Nani, tutti dirigenti che hanno dimostrato il loro valore nei rispettivi club. Nel frattempo, Gian Piero Gasperini si prepara a prendere il controllo di Trigoria con un ruolo mai avuto prima. La fiducia dei Friedkin è totale, garantendogli più poteri e centralità nelle decisioni tecniche.