Malesani consiglia Italiano. "Evita l'errore di Thiago Motta, resta a Bologna"

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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore tra le altre anche della Fiorentina Alberto Malesani ha parlato di vari temi, dando anche un consiglio a Italiano, tecnico del Bologna. Prima un commento sul 5-4 tra PSG e Bayern: "Perfetta per la gente che guarda, imperfetta tatticamente. Ma la bellezza della partita è quello che la gente vuole, quindi…".

Poi parla di Italiano: "Tante volte mi sono rivisto in lui. Lasciare Bologna in estate? Se devi dire sì alla prima offerta forte che ti capita e per caso sbagli, beh, dopo cinque giornate ti cacciano e devi ricominciare tutto. Prenda Thiago Motta: grande allenatore, ha fatto la propria scelta andando alla Juventus, non è andata bene e adesso deve rimettersi in gioco.Magari se fosse rimasto a Bologna si sarebbe potuto giocare la Champions League che aveva conquistato e acquisire ancor più esperienza...Oggi devi essere manager anche di te stesso"