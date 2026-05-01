Non solo Dodo, a Gasperini piacciono altri due viola. Nazione: "Occhio ragazzi"

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Secondo quanto scrive stamani La Nazione, Roma-Fiorentina sarà un'occasione per essere visti da vicino da Gasperini da almeno 3 giocatori viola. Non solo Dodo, un giocatore che il tecnico di Grugliasco allenerebbe volentieri, ma anche Fortini, Gudmundsson.

Il classe 2006 è uno dei talenti giovani che Gasperini stima moltissimo e per il quale tornerà a pressare i suoi dirigenti per provare ad acquistarlo dopo averci già provato la scorsa estate. Per quanto riguarda Gudmundsson, il giocatore ha un contratto importante con la Fiorentina e per questo non potrà salutare per meno di 15 milioni, non è un segreto che la scorsa estate, così come per Fortini, la Roma aveva mostrato interesse per l'islandese, il che autorizza a pensare che se ne possa riparlare anche nella prossima sessione di mercato.