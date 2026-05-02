FirenzeViola La Fiorentina cambia non solo in campo. Dal marketing alla comunicazione, cosa succede

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La Fiorentina è pronta a cambiare tanto, se non tutto, anche attorno alla squadra. Come raccontato su Firenzeviola.it nella giornata di ieri, dall'arrivo di Fabio Paratici è in corso una valutazione approfondita di tutte le aree del club viola, con alcuni cambiamenti già avvenuti e altri che invece devono avvenire. Nel marketing è arrivato Francesco Picciotto come nuovo direttore, lo stesso accadrà per il Viola Park dove entro l'estate dovrebbe essere il turno di Paolo Morganti come nuovo direttore. Ma i cambiamenti non sono destinati a fermarsi qui. Previste ulteriori modifiche nel reparto comunicazione, con qualche profilo che ha già cambiato mansione e l'addio in vista a fine stagione di Rossella Petrillo, volto delle trasmissioni e dei social del club.

Le altre valutazioni

Le decisioni da prendere restano ancora molte e coinvolgeranno anche il settore giovanile, dove però non dovrebbe essere cambiato Valentino Angeloni, responsabile del settore. Tra gli osservatori sono arrivati Giani e Moreno Zebi, gli altri sono sotto osservazione. Poi ci sono le questioni legate al responsabile medico Pengue e al team manager Ottaviani: i dirigenti e in particolare Paratici dovranno prendere una decisione anche in merito alla loro riconferma.