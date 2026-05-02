È morto Alex Zanardi. La Fiorentina: "Esempio di forza e amore per lo sport"

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Dopo una vita a lottare, si è spento oggi a 59 anni Alex Zanardi, ex pilota che dopo un tragico incidente era diventato un campione dell'handcycling. A comunicarlo con una nota, la famiglia dello sportivo: “È con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio. Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari. La famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto”.

Alle numerose condoglianze arrivate alla famiglia Zanardi, si aggiunge anche quella della Fiorentina che sui propri canali ufficiali ha scritto: "Tutta la Fiorentina si unisce al cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi. Esempio straordinario di forza, coraggio e amore per lo sport, ha trasformato ogni sfida in un messaggio di speranza. Il suo sorriso e i suoi valori resteranno per sempre".