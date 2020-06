STOP A, Niente scudetto e retrocessioni. La A a 22...

Se il campionato ripartirà il 20 e non si concluderà perché il Covid o la quarantena di una o più formazioni lo impediranno, la Serie A chiederà al Consiglio Federale di lunedì di non assegnare lo scudetto e soprattutto di bloccare le retrocessioni. A meno che, questa è la postilla, tali verdetti non siano già matematici al momento del nuovo stop, scrive l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio. Tra le società che ieri hanno spinto di più per il “blocco” la Sampdoria (intervento di Romei), il Torino (Cairo preoccupatissimo) e l’Udinese (Campoccia ha chiesto il rispetto del merito sportivo sottolineando che le retrocessioni si possono decidere solo sul campo). Si sono allineate in fretta, per ovvie ragioni di classifica, il Lecce e il Genoa, mentre il Cagliari ha portato avanti la linea di limitare a due le retrocessioni con altrettante promozioni dalla B. Gravina su questo aspetto non intenda derogare. Utopistico pensare che, nell’anno degli Europei, Gravina dia il suo ok a un campionato a 22 o addirittura a 23 formazioni