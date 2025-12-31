Da Iachini a Thiago Motta: i (fanta)nomi per la panchina della Fiorentina

© foto di Federico Serra
Oggi alle 09:31Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione parla di quelle che potrebbero essere le mosse per la panchina della Fiorentina in caso di un esonero di Paolo Vanoli se non dovesse andare bene contro la Cremonese domenica prossima. Il quotidiano parla di "fantamercato" che poi tanto "fanta" non sarebbe, e i nomi papabili sono cinque. Si parte dal ’sempreverde’ Iachini per arrivare al costosissimo Thiago Motta, passando per Tudor, Gotti e Cioffi.