SETT.GIOVANILE, Addii e conferme: presto i tecnici

Come spiega questa mattina La Nazione, in attesa di stabilire chi sarà l'allenatore della prima squadra, la Fiorentina è pronta ad annunciare i nomi di coloro che dovranno sedersi sulle panchine del settore giovanile. Un compito più impegnativo del solito, visto che oltre a dover provare a lottare per la zona playoff (nell'ultima stagione nessuna delle selezioni che giocano in tornei nazionali è riuscita a raggiungere le finali scudetto, anzi l’Under-18 è arrivata ultima), i tecnici che guideranno le squadre che vanno dall’Under-15 alla Primavera saranno chiamati a improntare il lavoro sulla base delle indicazioni tattiche che arriveranno dai più grandi. Certo di rimanere al suo posto è Aquilani in Primavera, mentre restano vacanti per ora sia il timone dell’Under-18 (che ha salutato Buso) che quello dell’Under-15 (che Dainelli ha rifiutato). Qualche certezza in più per Under-17 e Under-16: il lavoro svolto da Galloppa e Capparella è stato ritenuto più che soddisfacente e la scelta è stata quella di continuare a farli lavorare con i classe 2004 e 2005, promuovendoli nelle categorie superiori. Entro fine giugno sono attese le nomine ufficiali.