SENSI, Ipotesi prestito oneroso con obbligo

E' e continua ad essere il nome di Stefano Sensi quello più caldo per il centrocampo della Fiorentina. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport l'Inter non vorrebbe privarsi dell'ex Sassuolo ma è anche vero che lo considera una seconda linea. Per questo motivo sei i viola bussassero alla porta dei nerazzurri con un’offerta articolata su prestito oneroso a tre milioni e obbligo di riscatto a dodici (con bonus vari), allora Sensi potrebbe davvero prendere la strada per Firenze.