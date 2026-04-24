Se Grosso arrivasse alla Fiorentina tornerebbe il "tormentone Berardi"
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Con il possibile approdo di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina la prossima stagione, secondo La Nazione rischia di tornare l'ormai celeberrimo tormentone "Berardi a Firenze". La società viola ci ha però provato concretamente solo una volta, nel novembre del 2021. La proposta di 15 milioni fu rispedita al mittente, definita inadeguata. Le strade del calciomercato sono infinite. Si vedrà quel che accadrà, anche se siamo di fronte a un attaccante di 31 anni che ha già espresso il meglio della propria carriera
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Caso allenatore: Paratici vuole Grosso, altri dirigenti Vanoli e i tifosi Sarri. La scelta dell'allenatore una guerra di potere? Idea Dragusin. Fagioli deve restare di Luca Calamai
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