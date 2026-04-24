Sassuolo e quel retroscena sull'andata di un contatto in spogliatoio Mandragora-Kean
L'edizione odierna de La Nazione parla del Sassuolo atteso al Franchi domenica e ricorda come nella partita d'andata si sia toccato probabilmente il punto più basso della stagione della Fiorentina. Un autentico "pomeriggio dai lunghi coltelli", simbolo di una squadra fragile e di uno spogliatoio mai così spaccato. Oltre al 3-1 per la squadra di Grosso, ci fu l'episodio del rigore calciato da Mandragora con polemiche di Kean.
Vanoli nel post-partita dette spiegazioni confuse dando la responsabilità a Gudmundsson che poi sui social lo smentì. Anche se il retroscena più pesante fu il violento litigio negli spogliatoi del Mapei, con i rumors di un contatto fisico tra Mandragora e Kean e parti dell’area ospiti danneggiate per la concitazione. Un momento che come sottolinea il quotidiano ora è ben superato, con la speranza di poter definitivamente mettere in archivio la stagione domenica, proprio contro il Sassuolo.
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