FirenzeViola Il senso delle ultime 5: salvezza, poi le valutazioni. Da Fazzini a Kouadio, chi spera

vedi letture

Con il finale di stagione inizierà il progetto giovani? Vanoli ha già risposto di no a chi glielo chiedeva nel post-partita di Lecce ("Io cerco sempre di spingere al massimo anche per rispetto dei tifosi", ha detto l'allenatore viola) ma è evidente che, soprattutto se dovessero arrivare punti contro il Sassuolo, allora le ultime 4 partite per la Fiorentina avrebbero il valore di poter valutare alcuni giocatori, giovani in primis. Anche se l'idea non sarebbe quella di mollare tutto ma trovare il giusto mix.

Non solo giovani

Non sono solo i vari Balbo, Braschi, Kouadio e compagnia ad aver bisogno di una valutazione da parte dell'allenatore e soprattutto della società. Ci sono giocatori come Fazzini che pur arrivati a fine stagione restano un mistero: Vanoli gli ha cucito addosso il ruolo di vice Gudmundsson ma lui che sarebbe una mezzala spera di poter giocare qualche partita nel suo ruolo per meritarsi la riconferma dopo una stagione tribolata. Poi ci sarebbe anche Fortini ma rischia di restare out anche nel finale di stagione, un po' per i problemi fisici un po' perché sul fronte rinnovo non ci sono novità. Poi Fabbian, Comuzzo e Piccoli: anche loro contano in questo finale di stagione per poter dare un segnale alla società.

Ma anche i giovani

Nonostante le dichiarazioni di Vanoli, è chiaro che in caso di salvezza aritmetica allora arriverebbe il momento di vedere in campo tanti giovani. Uno lo si è già visto nelle ultime partite e vivrà la sua prima da titolare in campionato domenica: Luis Balbo, il classe 2006 che sostituirà Gosens e Parisi sulla sinistra. Per Kouadio e Braschi ci sarà ancora da attendere, così come per Kospo che dopo essere arrivato la scorsa estate non ha giocato neanche un minuto.