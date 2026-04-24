Mandragora totem della Fiorentina. A Lecce il 3° assist, resterà viola

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La Gazzetta dello Sport celebra la stagione di Rolando Mandragora che è definito il "totem" di questa Fiorentina. Arrivato a Firenze quattro anni fa, ha piantato le radici in Toscana dopo le tante esperienze precedenti: qui si è sposato con la sua Lucia e ha trovato una nuova dimensione diventando leader della squadra. A Lecce è stato ancora una volta l’uomo della svolta: suo l’assist per la prima rete italiana diJack Harrison, il terzo in questa stagione inSerieA. Meglio aveva fatto solo nel 2023-24, quando sempre in maglia viola aveva chiuso a quota 4 suggerimenti vincenti in campionato.

Un pilastro del presente e una granitica certezza per il futuro, perché in un’estate che si preannuncia carica di cambiamenti per il club della famiglia Commisso il centrocampista azzurro è uno dei simboli della continuità. Qualche mese fa ha firmato il prolungamento fino al 2028 con un’opzione per il 2029 legata al raggiungimento di un determinato numero di presenze, un bel modo per ribadire il suo legame fortissimo con il club in un momento di difficoltà.