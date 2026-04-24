Balbo, da Ciudad Guayana alla Fiorentina: soffiato alla Juve nel 2024
Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola ripercorre le tappe della carriera di Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola ripercorre le tappe della carriera di Luis Balbo da Ciudad Guayana, Venezuela, a Firenze, Italia. A poco più di 12 anni si è trasferito in Portogallo per giocare nelle giovanili del Madeira, poi la grande occasione nel Porto prima di passare al Famalicao. Dal 2024 è alla Fiorentina dopo averlo visionato al Mondiale Under 17, vincendo la concorrenza della Juventus.
Complici gli infortuni, contro il Lecce ha giocato quasi tutta la partita e contro il Sassuolo inizierà da terzino sinistro: il sudamericano è uno dei prodotti di punta della Primavera di Galloppa, con cui quest'anno ha disputato 15 partite. Ora è pronto al grande salto nella prima squadra.
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