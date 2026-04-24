Non solo Vanoli e Grosso, Paratici tiene d'occhio due allenatori all'estero
Dopo aver sottolineato come in Fiorentina-Sassuolo si sfideranno i due principali candidati ad allenare i viola la prossima stagione, il Corriere Fiorentino lancia anche gli altri nomi in ballo oltre a Vanoli e Grosso. Di fronte a un valzer di panchine che in estate potrebbe coinvolgere più di un club, inclusa la Lazio di Sarri con il quale però il club ha smentito nettamente contatti reali fino a oggi, al Viola Park si monitorano anche profili attualmente impegnati all’estero come Tedesco del Fenerbahçe o soprattutto Iraola che lascerà il Bournemouth dopo un’ottima annata (ma sullo spagnolo avrebbe posato gli occhi nelle ultime ore anche l’attrattivo Chelsea).
Tutte figure sulle quali Paratici si sta interrogando prima di sciogliere ogni dubbio, magari anche alla luce di come andrà a finire la partita di domenica quando comunque c’è ancora una salvezza da conquistare.
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