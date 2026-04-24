Casting allenatore, Rep.Fi: "Profilo importante. Sondati Maresca, De Zerbi e non solo"

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Già dalle ultime settimane è iniziato il casting per il prossimo allenatore della Fiorentina. Come scrive Repubblica, Paratici ha alzato la testa dal carrarmato e ha iniziato a guardarsi intorno per capire chi dovrà essere la guida tecnica dei viola nella prossima stagione con Vanoli che conserva una piccola speranza di restare.

Ma l'idea di fondo sarebbe - secondo quanto riporta il quotidiano - ripartire da un nome importante, all'altezza di una squadra chiamata a disputare un campionato diverso da quello vissuto quest'anno. I sondaggi sono partiti esplorando profili big come Maresca e De Zerbi: il primo ha declinato, il secondo ha nicchiato prima di dire sì al Tottenham. Lo sguardo si è rivolto fuori Italia guardando a Hurzeler del Brighton, a Iraola del Bournemouth ma anche a Bruno Lage ex Benfica. Tutti sondaggi esplorativi così come per Fabio Grosso che piace molto ed è in questo momento il nome più quotato per la prossima stagione.