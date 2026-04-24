La stagione di Kean potrebbe essere finita. Corr.sport: "Questione molto complicata"
"La questione per Kean è ormai passata da complicata a molto complicata, tanto che adesso va presa seriamente in considerazione la possibilità che la stagione del numero 20 sia terminata lo scorso 4 aprile in Verona-Fiorentina". A scriverlo oggi è il Corriere dello Sport - Stadio, che fa il punto sui due infortunati principali di casa Fiorentina, Moise Kean e Fabiano Parisi. Al quale si aggiungerebbe anche Fortini, ormai da tempo alle prese con un infortunio alla schiena che lo ha fatto sparire dai radar.
Per quanto riguarda l'attaccante, le sensazioni che si respirano al Viola Park sono quelle di una sua assenza certa anche contro il Sassuolo, ma addirittura emerge la possibilità che la stagione del calciatore sia finita, a causa dell'ormai noto problema alla tibia. Sull'esterno campano invece c'è un po' più ottimismo di poterlo rivedere in campo entro il termine della stagione.
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