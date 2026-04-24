C'è una novità per il fotovoltaico del Franchi. La cifra della convenzione per ACF
C'è una novità principale che è emersa dalla commissione 5 in Palazzo Vecchio, dove il direttore dei servizi tecnici del Comune di Firenze, Alessandro Dreoni, ha spiegato tra le altre cose che nel restyling dell'Artemio Franchi sarà costruito un impianto fotovoltaico diverso rispetto alle idee iniziali, non più nero ma grigio, con una riduzione del 30-40% del rendimento.
A tornare sul tema è l'edizione di Firenze di Repubblica che spiega come questa decisione arrivi per seguire le indicazioni della Soprintendenza. Confermato invece il cronoprogramma dei lavori, con il montaggio dei gradoni in Curva Fiesole che dovrebbe essere montato in settimana per poi proseguire i lavori in estate. Per quanto riguarda la convenzione tra Comune e Fiorentina per l'utilizzo dell'impianto, approvate le cifre per i prossimi anni: il club viola dovrà pagare 600mila euro.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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