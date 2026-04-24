Il Milan su Fagioli. Il preferito di Allegri, lo vorrebbe come vice-Modric

Il Milan su Fagioli. Il preferito di Allegri, lo vorrebbe come vice-ModricFirenzeViola.it
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Oggi alle 08:26Primo Piano
di Redazione FV

Il Milan pensa a Nicolò Fagioli. È quanto riporta stamani l'edizione di Tuttosport, spiegando come Massimiliano Allegri abbia sempre stimato il centrocampista della Fiorentina e per questo andrà tenuto d'occhio in vista dell'estate. Il suo nome riecheggia nelle prime cronache del calciomercato rossonero poiché il club di Via Aldo Rossi vorrebbe inserire profili italiani di spessore in rosa. 

Anche perché, al netto delle presenze nella rosa attuale di Samuele Ricci e Ardon Jashari, il Milan dovrà allungare la rosa a centrocampo per poter reggere l’impatto della doppia competizione nel corso della stagione 2026-27. Fagioli non è l'unico nome nella lista dei rossoneri ma è il profilo che per adesso intriga di più Allegri.