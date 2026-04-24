Stagione 2026/27: la Fiorentina non giocherà le prime due in trasferta

Stagione 2026/27: la Fiorentina non giocherà le prime due in trasfertaFirenzeViola.it
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Oggi alle 08:52Rassegna stampa
di Redazione FV

Come spiega l'edizione di Firenze di Repubblica, la Fiorentina non vivrà lo stesso inizio del prossimo campionato visto nell'attuale stagione in corso. Considerato che il centenario della nascita del club cadrà di sabato e in corrispondenza della seconda giornata di campionato, i viola non giocheranno le prime due partite in trasferta. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la partita del 29 agosto si giocherà al Franchi, così che possa essere celebrata la festa per il centenario. Anticipata inoltre la prima partita ufficiale, il turno di Coppa Italia a Ferragosto.