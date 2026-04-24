Vanoli e Grosso, una poltrona per due. Nazione: "Paratici riflette"

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Come sottolinea stamani l'edizione de La Nazione, Fiorentina-Sassuolo sarà anche la sfida tra i due principali candidati ad essere l'allenatore viola nella prossima stagione, Paolo Vanoli e Fabio Grosso. Sarà una partita nella partita, visto che la situazione parla di "una panchina per due" scrive il quotidiano. Perché se Paolo Vanoli oggi spera ancora di essere confermato sulla panchina della Fiorentina per il prossimo anno, l’insidia maggiore è rappresentata proprio da quel Fabio Grosso che domenica all’ora di pranzo sbarcherà al Franchi.

E che vorrà continuare a mettersi in mostra davanti a quelli che potrebbero diventare i suoi nuovi tifosi che non sono particolarmente entusiasti della possibilità di accogliere il Campione del Mondo a Firenze. Paratici sta riflettendo in queste settimane e aspetterà queste ultime 5 partite prima di prendere una decisione.