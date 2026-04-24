Qui Sassuolo, niente Berardi a Firenze. Pinamonti in vantaggio su Nzola

Qui Sassuolo, niente Berardi a Firenze. Pinamonti in vantaggio su NzolaFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:18Rassegna stampa
di Redazione FV

Ultime sul Sassuolo a cura del Corriere dello Sport - Stadio, che riporta come la Corte d'Appello abbia confermato l'ulteriore giornata di squalifica a Berardi che dunque domenica, contro la Fiorentina, sarà squalificato. Sarà dunque ancora Volpato a sostituire il capitano, con il probabile ritorno di Muric in porta e Pinamonti favorito su Nzola nel ballottaggio in attacco nonostante il gol del calciatore il cui cartellino è ancora di proprietà della Fiorentina.