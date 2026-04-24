Rugani, il riscatto della Fiorentina è improbabile. Destinato a tornare a Torino

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A fine campionato Daniele Rugani appare destinato a tornare alla Juventus. A scriverlo è Tuttosport che spiega come la Fiorentina non sia più troppo convinta dalla possibilità di riscattare il classe 1994. Negli accordi stipulati a febbraio era previsto l’obbligo, in caso di permanenza in Serie A della Viola e al raggiungimento di almeno 5 presenze da 45 minuti ciascuna, del riscatto del calciatore per una cifra piuttosto bassa.

Ma finora il centrale toscano ne ha totalizzate solo 2 di presenze e la sensazione è che difficilmente gliele faranno fare. Tradotto: a luglio sarà di nuovo alla Continassa e anche a lui il duo Comolli-Ottolini dovrà trovare sistemazione altrove.