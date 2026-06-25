Il Sassuolo non fa sconti per Volpato e Laurientè. Ecco quanto chiede

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Da tenere presente per la Fiorentina il filo diretto con il Sassuolo, con cui il club viola secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport - Stadio ha parlato di due giocatori in particolare: Cristian Volpato e Armand Laurienté. Sono entrambi profili graditi al nuovo allenatore Grosso, ma per i quali la società neroverde non farebbe sconti. Per quanto Volpato abbia già aperto ai viola, servirebbe un esborso da almeno 15-20 milioni. Anche di più nel caso di Laurienté: il Sassuolo vuole 20-25 milioni. Cifre che fermano sul nascere potenziali trattative, anche il mercato è lungo e con lo scorrere delle settimane potrebbero esserci altre aperture.