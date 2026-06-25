FirenzeViola La Fiorentina soffia Beldenti al Como e fa un colpo per il futuro: chi è il 2010

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La Fiorentina lavora anche per il futuro e ha messo a segno un colpo importante per il settore giovanile

La Fiorentina continua a guardare con grande attenzione al futuro e ha messo a segno uno dei colpi più interessanti in prospettiva del panorama giovanile italiano. Il club viola ha infatti chiuso con l'Union Brescia per Dennis Beldenti, difensore centrale classe 2010 considerato tra i talenti emergenti più promettenti della sua generazione. Un'operazione da circa 1 milione di euro.

Chi è Beldenti

Cresciuto nell'Union Brescia, Beldenti si è imposto all'attenzione degli osservatori grazie a una crescita rapidissima. Nonostante la giovane età, il centrale lombardo ha già avuto modo di confrontarsi con categorie superiori rispetto alla sua annata, mostrando personalità, maturità tattica e qualità tecniche che hanno colpito gli osservatori di tutta Italia. Le sue prestazioni in Primavera e le prime apparizioni nel calcio professionistico hanno attirato l'interesse di numerosi club di Serie A. Alto 1,8, Beldenti viene descritto come un difensore moderno e abile anche con il pallone tra i piedi, anche se a colpire negli anni sono state soprattutto le sue qualità caratteriali.

Battuto il Como, che investimento della Fiorentina

La Fiorentina fa un investimento importante, addirittura da circa 1 milione di euro, per un calciatore che andrà presumibilmente ad aggregarsi alla Primavera con la speranza di fare qualche presenza con la prima squadra il prossimo anno. Il club viola si è mosso con decisione, anticipando una concorrenza agguerrita che comprendeva diverse società del massimo campionato. Sul giovane difensore erano stati segnalati anche gli interessamenti di Parma, Milan esoprattutto Como, per il quale si parlava di un investimento perfino superiore ai 2 milioni di euro in linea con la strategia del club lariano di accaparrarsi i migliori talenti in circolazione. Al Viola Park, Beldenti troverà un ambiente ideale per proseguire il proprio percorso di crescita, potendo contare anche sulla vicinanza del fratello Samuel, due anni più grande, che si è già messo in mostra con la Fiorentina Under 18.