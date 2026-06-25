Stallo Beltran-River Plate, ma la Fiorentina non lo convocherà per il ritiro
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La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta la fase di stallo nella trattativa per il passaggio di Lucas Beltran al River Plate. La Fiorentina nei giorni scorsi aveva trovato un accordo con il club argentino sulla base di un prestito oneroso (500 mila euro) con riscatto fissato a 7 milioni e il 50% sulla futura rivendita, ma l’attaccante —che preferirebbe rimanere in Europa piuttosto che tornare in patria —non ha ancora dato il suo ok alla cessione. Per la Fiorentina però resta in uscita: il club avrebbe addirittura già comunicato al giocatore che è fuori dal progetto e in ogni caso non verrà convocato per il raduno di inizio luglio al Viola Park.
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