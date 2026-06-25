La Fiorentina punta Zeballos del Boca Juniors: è in scadenza a dicembre

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La Fiorentina punta ancora una volta il mirino in Argentina per trovare un profilo che possa essere adatto alla squadra viola. Fra i tanti nomi che Paratici sta valutando insieme alla squadra mercato c'è anche Exequiel Zeballos, argentino classe 2002 di proprietà del Boca Juniors. Come riporta TMW. il calciatore ha il contratto in scadenza con gli Xeneizes fra pochi mesi, a dicembre 2026, e non ha il rinnovo in vista anzi, ha già rifiutato l'offerta messa sul tavolo dal Boca proprio in attesa di interessamenti dall'Europa. Ha una clausola rescissoria da 18 milioni di euro, il club di Buenos Aires aspetta possibili proposte per non perderlo a zero.

Oggi è la Fiorentina la squadra italiana che ha mostrato maggior apprezzamento per lui. La concorrenza più forte per i viola potrebbe arrivare dalla Turchia, con diversi club di Super Lig interessati tra cui soprattutto il Trabzonspor. E sullo sfondo anche i russi del CSKA Mosca.