Non solo Miretti e Thorstvedt, occhi viola anche su Ekkelenkamp e Bernabé
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Non ci sono solo Fabio Miretti e Kristian Thorstvedt nel mirino della Fiorentina per il centrocampo. Come riporta stamani il Corriere dello Sport - Stadio, il club viola sta continuando a monitorare altri profili già emersi negli scorsi giorni. È il caso di Jurgen Ekkelenkamp dell’Udinese.
Il centrocampista ha un contratto valido fino al giugno del 2029 e percepisce uno stipendio inferiore al milione netto a stagione. Il problema è che i friulani non intendono cederlo per meno di 20 milioni. Infine chissà che non torni in auge Adrián Bernabé del Parma, con il quale i viola trattarono a lungo l’estate scorsa senza però riuscire a raggiungere una quadra che soddisfacesse le parti in causa.
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