Il Modena vicinissimo ad Harder in prestito, la Fiorentina dà l'ok al prestito

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Nuovo prestito in arrivo per Jonas Harder, giovane centrocampista della Fiorentina che dopo l'esperienza in prestito al Padova, potrebbe tornare di nuovo a titolo temporaneo nel campionato cadetto, stavolta in un'altra squadra. Secondo Tuttosport il Modena sarebbe davvero molto vicino a chiudere l'affare con i viola per portare il calciatore classe 2005 nato a Firenze e capitano della Primavera di un anno fa nel club allenato proprio dal suo ex allenatore Galloppa. La Fiorentina ha dato ampia apertura a chiudere per un altro prestito non avendo al momento l'intenzione di riportare Harder a Firenze.