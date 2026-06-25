Telefono bollente tra Paratici e Grosso. Il dirigente è in missione
Il rapporto tra Fabio Paratici e Fabio Grosso non nasce certo oggi ma si sta cementando al telefono in queste vacanze in vista dell'inizio della stagione. Come riporta La Nazione, i dialoghi tra il ds della Fiorentina e il nuovo allenatore sono costanti nonostante il periodo di presunto relax. Il dirigente per esempio, pur avendo lasciato intendere di volersi prendere a sua volta una breve vacanza, è in realtà pienamente operativo, visto che risulta essere in missione per conto del mercato viola.
Grosso invece si è concesso un saluto nel suo Abruzzo prima di trascorrere le sue vacanze lontano dai riflettori. Tra poco meno di due settimane si torna a fare sul serio ma anche in questi giorni si è parlato molto di come costruire la Fiorentina che verrà.
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