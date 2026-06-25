Il Bologna non molla Sohm ma lo vuole in prestito. La Fiorentina propone l'obbligo
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Punto sul futuro di Simon Sohm sulle pagine de La Nazione, che riporta come il Bologna non abbia ancora sciolto le riserve sul centrocampista svizzero della Fiorentina. Il ds Giovanni Sartori ha le idee chiare: vorrebbe rinnovare il prestito del calciatore anche per la prossima stagione. Una strategia che si scontra però con i piani di Fabio Paratici, che spingerebbe invece per un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 14 milioni di euro, vincolato a condizioni particolari (numero di presenze). Sullo sfondo il Parma, alla finestra pronto ad inserirsi.
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