Il golpe Palestra e i suoi effetti: sondaggi dell'Inter per Dodo della Fiorentina

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Il golpe del Chelsea che ha soffiato Palestra all'Inter all'improvviso offrendo 10 milioni di euro in più all'Atalanta e un contratto più oneroso al calciatore, potrebbe avere degli effetti a cascata anche su altre trattative. E anche sulla Fiorentina. Perché come riporta Tuttosport ora l'idea dell'Inter è provare a prendere Nico Paz, che il Real Madrid valuta 60 milioni e il Como non ha ancora chiuso per il suo cartellino.

Un'operazione economicamente importante per l'Inter che a quel punto per sostituire Dumfries sulla fascia destra potrebbe pensare a una soluzione di un esterno “low cost”: il quotidiano fa il nome di Dodò che ha un solo anno di contratto con la Fiorentina ed è valutato 15 milioni (sarebbero già stati fatti i primi sondaggi). Altra soluzione interessante da quel punto di vista sarebbe uno scambio Frattesi-Cambiaso con la Juve (con conguaglio a favore dei bianconeri) senza dimenticare Norton-Cuff y, già bloccato a gennaio in caso di partenza di Dumfrie