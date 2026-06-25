Su Gudmundsson sondaggi di due club di Premier. Atalanta interessata

vedi letture

Albert Gudmundsson potrebbe salutare la Fiorentina in estate e secondo quanto riporta La Nazione, movimenti importanti si sono registrati anche sul fronte estero, in particolare dalla Premier League. Due club inglesi hanno messo gli occhi sul calciatore islandese. in particolare il quotidiano parla di Bournemouth e Aston Villa che si sono infatti informate sul giocatore nelle ultime ore. Al momento, tuttavia, i due club si sono fermati a un semplice sondaggio. In Italia l’Atalanta, su richiesta di Sarri, è sempre interessata.