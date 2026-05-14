Sassuolo e Cagliari su Favasuli, Tuttosport: "Il Catanzaro lo blinda"

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Sassuolo e Cagliari hanno messo gli occhi su un ex Fiorentina: si tratta di Costantino Favasuli, centrocampista proveniente dalle giovanili viola e oggi di proprietà del Catanzaro. Tuttosport mette in evidenza la crescita del laterale italiano che in stagione ha collezionato 37 presenze con la maglia giallorossa. Fedelissimo di Aquilani, che lo ha voluto a Catanzaro dopo averlo allenato nella Primavera della Fiorentina, potrebbe avere la prima vera occasione in Serie A nella prossima stagione, ricordando che le Aquile del Sud sono in piena lotta per la promozione attraverso i playoff (domenica sfideranno il Palermo, ndr) e in quel caso difficilmente si priverebbero di lui.