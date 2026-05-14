Milan, Allegri vicino all'addio. CorSera: "Scontro con Ibrahimovic"

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Massiliamo Allegri sembra sempre più lontano dal Milan. Secondo il Corriere della Sera l’allenatore è determinato a salutare i rossoneri a fine stagione, qualsiasi sia il piazzamento finale della squadra. Una delle cause di questo possibile scenario è da ricercare nei rapporti ormai inesistenti con Zlatan Ibrahimovic, deflagrati all'indomani della sconfitta rimediata a Napoli ai primi di aprile, quando va in scena un confronto fra lo stesso Allegri e il manager svedese: un alterco durissimo sulla scelta del terzo portiere da inserire nella rosa del prossimo anno.

Altra motivazione alla base della rottura sarebbe anche il rapporto stretto e i frequenti colloqui tra lo stesso Ibrahimovic e l'ex compagno di squadra Antonio Cassano, uno dei principali detrattori del gioco del Milan. E ancora, nemmeno l'ingerenza del senior advisor di RedBird nelle questioni tecniche e nella gestione dei calciatori della rosa sarebbe stata gradita da Allegri: secondo il quotidiano, non si sarebbe limitato a suggerire alla proprietà indirizzi strategici di gestione del club ma ultimamente, dopo il calo di risultati, avrebbe iniziato a telefonare a Fofana e Leao fornendo loro consigli tattici.