Live Fiorentina-Genoa 0-0, rivivi la diretta testuale di Firenzeviola.it!

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17.02 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

17.00 - Termina tra i fischi del Franchi la partita che in ogni caso sancisce la salvezza aritmetica della Fiorentina, ora a +7 sulla Cremonese a due partite dalla fine del campionato. Pochissime emozioni al Franchi ma evidentemente l'interesse della squadra viola era mettere al sicuro la salvezza.

90' +4' - FINISCE QUI! 0-0 tra i fischi tra Fiorentina e Genoa.

90' +1' - Dodo butta via una gran palla di Gudmundsson, il brasiliano arrivato in area regala palla alla difesa avversaria.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

86' - Ultimo cambio per la Fiorentina: dentro Gudmundsson al posto di Parisi.

82' - Cambio nel Genoa: dentro Doucure al posto di Marcandalli e Masini al posto di Amorim.

79' - Clamorosa occasione per la Fiorentina! Batti e ribatti in area dopo una sponda di Brescianini, alla fine Parisi calcia a botta sicura ma colpisce Gosens rimasto a terra. Palla fuori di pochissimo.

78' - Ritmi veramente blandi al Franchi, soprattutto da parte della Fiorentina che non vuole rischiare.

74' - Primo pallone disastroso di Brescianini che regala palla a Ekuban in area, per fortuna il tiro termina direttamente fuori.

72' - Doppio cambio anche nella Fiorentina: fuori Ndour e Mandragora, dentro Fabbian e Brescianini.

71' - Doppio cambio nel Genoa: dentro Malinovskyi e Latif posto di Ekhator e Martin.

70' - Doppio miracolo di De Gea e Gosens su Ekuban e Ostigard, anche se l'arbitro aveva segnalato un fallo in precedenza su Ranieri.

66' - Sembrava impossibile ma il secondo tempo per ora è peggio anche del primo.

65' - Brutto tiro di Ekuban, liberato da un controllo sbagliato di Ndour.

64' - Un paio di minuti di stop e il gioco riprende.

63' - Si riparte prima di fermarsi di nuovo per un problema occorso a Ostigard caduto male dopo un contrasto con Piccoli.

62' - Gioco fermo per un problema alla gamba di De Gea. Per adesso il portiere spagnolo prosegue.

61' - Cambio nella Fiorentina: fuori Braschi, dentro Piccoli.

61' - De Gea fa un'uscita sconsiderata, Fagioli salva il pallone sulla linea sulla conclusione di Vitinha ma l'arbitro aveva comunque fischiato un fallo.

60' - Chiede un rigore il Genoa per fallo di mano di Ranieri, ma dopo il check al VAR l'arbitro dice di proseguire.

58' - Cambio nel Genoa: dentro Ekuban, fuori Colombo.

54' - Vitinha viene accompagnato in area da Pongracic che gli lascia il sinistro, l'attaccante genoano calcia ma centrale. Para facilmente De Gea.

52' - Ranieri ad un passo da gol! Colpo di testa del centrale viola su cross da corner, Biljow guarda il pallone sfilare fuori immobile. Palla a lato di un soffio.

50' - Fagioli recupera palla al limite dell'area, ma il pallone finisce a Ndour che non riesce a calciare con forza e viene ribattuto.

48' - Problemi per Dodo dopo un contrasto con Frendrup. Dopo qualche secondo il brasiliano si rialza.

46' - Subito un tiro di Ndour dalla distanza, deviato il pallone finisce fuori.

45' - SI RIPARTE! Nessun cambio nelle due formazioni, si riparte dagli stessi 22 del primo tempo.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Senza emozioni, squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

45' - Conclusione debole di Braschi che colpisce di controbalzo sul primo palo mettendo però fuori.

44' - Cross basso molto pericoloso di Dodo dopo una buona azione in ripartenza.

41' - Gosens colpisce di testa su cross da punizione ma non trova la porta.

40' - La prima volta che l'arbitro non fischia fallo la Fiorentina può ripartire, con Solomon che però viene fermato in area.

39' - De Gea salva su Ostigard, ancora protagonista in inserimento a centro area: colpo di testa sul quale il portiere viola è attento e respinge a lato.

37' - Parisi fa e disfa da solo a centrocampo a forza di contrasti prima di commettere fallo.

35' - Colombo ci prova da lontano ma spara in curva. Brutto primo tempo al Franchi.

33' - Storie tese tra Parisi e Vetinha sulla sinistra del Genoa dopo un contatto.

30' - Palla dentro di Fagioli per Ndour letta all'ultimo dalla difesa del Genoa che si salva per poco.

29 ' - Colpo di testa di Gosens fuori su punizione di Solomon. Ma almeno la Fiorentina si è svegliata dal torpore iniziale.

28' - Niente rigore, l'arbitro valuta come non da penalty il contatto.

27' - La Fiorentina reclama un calcio di rigore per una pedata data da Amorim a Parisi in area. Proteste viola perché contatto a palla lontana.

26' - Bella ripartenza di Colombo che in area serve Ekhator: la sua conclusione finisce a lato non di poco.

24' - Ostigard colpisce di testa a centro area su un cross da corner ma spara altissimo.

20' - Esterno mancino dal limite bruttissimo di Dodo che spara all'altezza della bandierina in una conclusione da "Mai Dire Gol".

18' - Ritmi bassissimi al Franchi dove l'emozione più grande è una doppia veronica di Ekhator che porta a un passaggio sbagliato per Martin. Primi 20 minuti fin qui dimenticabili.

13' - Ci prova dal limite sinistro anche Solomon, ma la sua conclusione viene deviata.

10' - Braschi non riesce a stoppare un pallone al limite dell'area, era una buona occasione per i viola che sono partiti un po' compassati.

7' - Prima conclusione della partita con Vitinha che ruba palla a Dodo e po calcia centrale: blocca al corpo De Gea.

4' - Bella giocata di Braschi che lavora un pallone e lo serve con il tacco a Solomon. Primi applausi del Franchi per il giovane attaccante.

2' - Ostigard cade in area di rigore viola su cross da corner ma la trattenuta di Pongracic è troppo lieve. L'arbitro dice che non c'è nulla.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dal Genoa, oggi in divisa bianca. Fiorentina in viola.

Tutto pronto al Franchi per la sfida tra Fiorentina e Genoa in programma alle ore 15. Una partita che mette di fronte una squadra già salva, gli ospiti, e una squadra che spera di fare punti per potersi finalmente mettere alle spalle una stagione complicatissima. Per farlo, Vanoli si affida a qualche giocatore al rientro dagli infortuni e al giovane Braschi per guidare l'attacco. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Solomon; Braschi. All Paolo Vanoli.

A disposizione: Lezzerini, Christensen, Comuzzo, Rugani, Kospo, Kouadio, Balbo, Fazzini, Brescianini, Fabbian, Harrison, Gudmundsson, Piccoli.

GENOA (3-4-2-1): Biljow; Marcandalli, Ostigard, Zatterstrom; Martin, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Ekhator, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Leali, Sommarinva, Onana, Malinovskyi, Ekuban, Sabelli, Vasquez, Masini, Doucoure, Grossi, Ouedraogo.